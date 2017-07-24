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    Украинские спасатели показали, как помогают тушить пожары в Черногории

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    За прошедшие сутки авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляла тушение лесного пожара в горных районах на юго-западе от города Тиват и северо-западе города Подгорица в Черногории, сообщает в понедельник пресс-служба ГСЧС.
    канал ГСЧС в youtube

    За прошедшие сутки авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляла тушение лесного пожара в горных районах на юго-западе от города Тиват и северо-западе города Подгорица в Черногории, сообщает в понедельник пресс-служба ГСЧС.

    По состоянию на 7:00 утра понедельника самолет ГСЧС Ан-32П сбросил на очаги лесного пожара 72 тонны воды. Всего с начала работ для тушения пожаров было сброшено 376 тонн воды.

    Работы украинской авиации по тушению лесных пожаров в Черногории продолжаются, добавили в ведомстве.

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