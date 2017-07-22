Крупный пожар в Бердянске: дым накрыл прибрежный микрорайон

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Масштабный пожар произошел накануне вечером в бердянском микрорайоне Лиски, сообщают местные СМИ.
"Около 21 часа началось возгорание сухой травы на склоне горы между Лисками и микрорайоном Азмол", — сообщает pro.berdyansk.biz, уточняя, что пламя достигло частного сектора.
Пожар в Бердянске
Жители микрорайона, а также отдыхающие пытались бороться в огнем всеми подручными средствами. После полуночи пожарным удалось локализовать огонь, который уничтожил хозпостройки.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что в Киеве 5-летний ребенок погиб во время пожара.