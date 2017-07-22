Крупный пожар в Бердянске: дым накрыл прибрежный микрорайон

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Масштабный пожар произошел накануне вечером в бердянском микрорайоне Лиски, сообщают местные СМИ.

"Около 21 часа началось возгорание сухой травы на склоне горы между Лисками и микрорайоном Азмол", — сообщает pro.berdyansk.biz, уточняя, что пламя достигло частного сектора.

pro.berdyansk.biz Пожар в Бердянске

Жители микрорайона, а также отдыхающие пытались бороться в огнем всеми подручными средствами. После полуночи пожарным удалось локализовать огонь, который уничтожил хозпостройки.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве 5-летний ребенок погиб во время пожара.