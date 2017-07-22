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    Крупный пожар в Бердянске: дым накрыл прибрежный микрорайон

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    По данным местных СМИ, в курортном городе произошло возгорание сухой травы на склоне горы между Лисками и микрорайоном Азмол, после чего пламя достигло жилых домов.
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    Пожар в Бердянске
    pro.berdyansk.biz

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Масштабный пожар произошел накануне вечером в бердянском микрорайоне Лиски, сообщают местные СМИ.

    "Около 21 часа началось возгорание сухой травы на склоне горы между Лисками и микрорайоном Азмол", — сообщает pro.berdyansk.biz, уточняя, что пламя достигло частного сектора. 

    pro.berdyansk.biz
    Пожар в Бердянске

    Жители микрорайона, а также отдыхающие пытались бороться в огнем всеми подручными средствами. После полуночи пожарным удалось локализовать огонь, который уничтожил хозпостройки.

    Пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее сообщалось, что в Киеве 5-летний ребенок погиб во время пожара.

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