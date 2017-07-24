Пожары в Одессе: есть пострадавшие

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Спасатель пострадал в ходе тушения пожара в одесском ресторане "Хуторок", сообщают местные СМИ.

"Во время пожара в ресторане "Хуторок" взорвались два баллона с газом "пропан-бутан". Как минимум один пожарный пострадал от взрыва, еще один получил тепловой удар", — пишет 048.ua.

048.ua Пожар в одесском ресторане "Хуторок"

Ранее сообщалось, что ресторан "Хуторок" в Одессе в понедельник сгорел дотла. Также сообщалось о еще одном крупном пожаре в районе ресторана "Арарат" в одесской Аркадии.