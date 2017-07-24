наверх
24.07.201723:33
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Пожары в Одессе: есть пострадавшие

    Тема:

    Непогода в Украине: жара и пожары (96)

    (обновлено: )23
    По предварительной информации, во время пожара в одесском ресторане "Хуторок" на Ланжероне взорвались два баллона с газом "пропан-бутан", в результате чего пострадал пожарный.
    Пожар в одесском ресторане Хуторок
    048.ua

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Спасатель пострадал в ходе тушения пожара в одесском ресторане "Хуторок", сообщают местные СМИ.

    "Во время пожара в ресторане "Хуторок" взорвались два баллона с газом "пропан-бутан". Как минимум один пожарный пострадал от взрыва, еще один получил тепловой удар", — пишет 048.ua.

    048.ua
    Пожар в одесском ресторане "Хуторок"

    Ранее сообщалось, что ресторан "Хуторок" в Одессе в понедельник сгорел дотла. Также сообщалось о еще одном крупном пожаре в районе ресторана "Арарат" в одесской Аркадии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    "ПриватБанк"
    Новая волна приватизации в Украине
    Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Санаторий "Лазурный" в Бердянске Запорожской области
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?