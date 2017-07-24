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    В Одессе вспыхнул еще один крупный пожар

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    Непогода в Украине: жара и пожары (96)

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    По данным местных СМИ, пламя видно в районе ресторана "Арарат", однако на данный момент неизвестно точное место возгорания. Вместе с тем из ночных клубов выносят газовые баллоны.
    Газовые баллоны в одесской Аркадии
    dumskaya.net

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Одессе в понедельник вспыхнул еще один крупный пожар в районе Аркадии, сообщают местные СМИ.

    Ранее сообщалось о пожаре в одесском ресторане "Хуторок". Клубы дыма затянули пляж Ланжерон.

    "Пламя видно в районе ресторана "Арарат". Что именно горит пока неизвестно, но из ночных клубов уже начали предусмотрительно выносить газовые баллоны", — сообщает dumskaya.net.

    dumskaya.net
    Газовые баллоны в одесской Аркадии

    Подробности инцидента уточняются.

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