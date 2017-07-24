В Одессе вспыхнул еще один крупный пожар

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Одессе в понедельник вспыхнул еще один крупный пожар в районе Аркадии, сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось о пожаре в одесском ресторане "Хуторок". Клубы дыма затянули пляж Ланжерон.

"Пламя видно в районе ресторана "Арарат". Что именно горит пока неизвестно, но из ночных клубов уже начали предусмотрительно выносить газовые баллоны", — сообщает dumskaya.net.

dumskaya.net Газовые баллоны в одесской Аркадии

Подробности инцидента уточняются.

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