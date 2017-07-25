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    Масштабные лесные пожары на Корсике и Французской Ривьере

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    Природные пожары продолжают распространяться по юго-восточной территории Франции, огнем охвачены четыре департамента, ранены четверо пожарных.
    Канал L'Express на youtube

    По данным радиостанции Europe 1, огонь бушует в департаментах Верхняя Корсика, Воклюз, Приморские Альпы и Вар.

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    Площадь возгорания достигла 3 тысяч гектаров. Как сообщает радиостанция France Info, более 200 домов в четырех департаментах, охваченных огнем, были эвакуированы.

    В департаменте Вар четверо пожарных получили легкие ожоги, они были доставлены в местную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь, сообщает France Info.

    По данным Europe 1, около 15 сотрудников экстренных служб, организовывавших эвакуацию местных жителей, отравились угарным газом.

    Ранее сообщалось, что украинский самолет помогал тушить пожары в Черногории, за два дня сбросив на очаги возгорания 168 тонн воды.

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