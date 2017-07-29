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    При пожаре в турецком отеле пострадали трое россиян

    (обновлено: )39
    Турецкие СМИ сообщили, что в субботу 8.00 по киевскому времени пожар вспыхнул на кухне одного из пятизвездочных отелей в Кемере, после чего в здании произошло сильное задымление.
    Пожар в турецком отеле
    @taylanaffan

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Три россиянина надышались дымом при пожаре в отеле в турецком Кемере, им оказана медицинская помощь, говорится сообщении, опубликованном на сайте Ростуризма.

    Турецкие СМИ сообщили, что в субботу 8.00 по киевскому времени пожар вспыхнул на кухне одного из пятизвездочных отелей в Кемере, после чего в здании произошло сильное задымление. Около 400 человек были эвакуированы, среди 14 пострадавших — десять граждан Турции и четыре российских туриста, которые отравились продуктами горения.

    fmedya.com
    Пожар в турецком отеле

    "По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, троим россиянам, которые надышались дымом, на месте оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. Других пострадавших среди российских граждан нет", — говорится в сообщении.

    Российским туристам в турецком отеле, где в субботу произошел пожар, переселение в другие гостиницы не потребуется, так как инцидент не затронул номера, сообщила советник руководителя Федерального агентства по туризму Светлана Сергеева.

    "Пожар не затронул номерной фонд отеля, так как произошел в служебных помещениях. По нашим данным, сейчас обстановка налаживается, и переселение российских туристов, клиентов туроператора "Пегас Туристик", в другой отель не потребуется", — сообщила Светлана Сергеева.

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    Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами загорелся в Болгарии, никто не пострадал.

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