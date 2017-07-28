наверх
28.07.201709:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Болгарии загорелся автобус с российскими туристами

    (обновлено: )11801
    На место происшествия прибыли полицейские и пожарные. Пассажиры, следовавшие в аэропорт г. Бургас, были оперативно пересажены в другой автобус, чтобы не опоздать на рейс.
    В Болгарии загорелся автобус с российскими туристами
    "БГНЕС"

    ДТП под Тернополем
    Канал "Телеканал НТК" в Youtube
    Крушение автобуса с туристами под Тернополем: кадры с места ДТП
    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Автобус с российскими туристами загорелся в Болгарии, никто не пострадал, передает агентство "Фокус" со ссылкой на данные МВД.

    Инцидент произошел на автотрассе между городами Бургас и Черноморец. Сигнал о возгорании был получен в 07.20 местного времени (совпадает с киевским).

    На место происшествия прибыли полицейские и пожарные. Пассажиры, следовавшие в аэропорт Бургаса, были оперативно пересажены в другой автобус, чтобы не опоздать на рейс.

    Ранее сообщалось, что в Тернопольской области автобус с туристами упал в пропасть. Есть пострадавшие и погибшая.

    Читайте также: Автокатастрофа с туристическим автобусом в Баварии: погибли 18 человек

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Голосование Сената США за новые санкции против РФ, Ирана и КНДР. Видео
    Санкции США по России ударили по ЕС