В Болгарии загорелся автобус с российскими туристами

Канал "Телеканал НТК" в Youtube Крушение автобуса с туристами под Тернополем: кадры с места ДТП Автобус с российскими туристами загорелся в Болгарии, никто не пострадал, передает агентство "Фокус" со ссылкой на данные МВД.

Инцидент произошел на автотрассе между городами Бургас и Черноморец. Сигнал о возгорании был получен в 07.20 местного времени (совпадает с киевским).

На место происшествия прибыли полицейские и пожарные. Пассажиры, следовавшие в аэропорт Бургаса, были оперативно пересажены в другой автобус, чтобы не опоздать на рейс.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области автобус с туристами упал в пропасть. Есть пострадавшие и погибшая.

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