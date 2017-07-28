В Болгарии загорелся автобус с российскими туристами

Фокус" со ссылкой на данные МВД.
Инцидент произошел на автотрассе между городами Бургас и Черноморец. Сигнал о возгорании был получен в 07.20 местного времени (совпадает с киевским).
На место происшествия прибыли полицейские и пожарные. Пассажиры, следовавшие в аэропорт Бургаса, были оперативно пересажены в другой автобус, чтобы не опоздать на рейс.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области автобус с туристами упал в пропасть. Есть пострадавшие и погибшая.
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