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    В Баварии после ДТП сгорел туристический автобус , 31 пострадавший

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    Автобус по неизвестным пока причинам столкнулся с грузовиком и загорелся. В автобусе, по предварительным данным, находились 46 человек и двое водителей. Шоссе перекрыто, на месте работают спасатели и полиция.
    В Баварии после ДТП сгорел туристический автобус
    BR24

    КИЕВ, 3 июл – РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Туристический автобус сгорел в результате ДТП в Баварии, пострадал 31 человек, среди них есть тяжелораненые, сообщила в понедельник местная полиция.

    ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9, автобус по неизвестным пока причинам столкнулся с грузовиком и загорелся.

    В автобусе, по предварительным данным, находились 46 человек и двое водителей. Шоссе перекрыто, на месте работают спасатели и полиция.

    Напомним, ранее в  Татарстане объявили траур в связи с гибелью 14 человек в результате аварии с автобусом и грузовиком в ночь на воскресенье.

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