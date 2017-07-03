В Баварии после ДТП сгорел туристический автобус , 31 пострадавший

КИЕВ, 3 июл – РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Туристический автобус сгорел в результате ДТП в Баварии, пострадал 31 человек, среди них есть тяжелораненые, сообщила в понедельник местная полиция.

ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9, автобус по неизвестным пока причинам столкнулся с грузовиком и загорелся.

EIL!! A9 — FR Süden komplett gesperrt- EIL!!

Unfall zw. Münchberg Süd und Gefrees. Reisebus ist in Vollbrand. Wird länger dauern. #BuBraMüb pic.twitter.com/fmjkoWnQ5c — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 3 июля 2017 г.

В автобусе, по предварительным данным, находились 46 человек и двое водителей. Шоссе перекрыто, на месте работают спасатели и полиция.

Напомним, ранее в Татарстане объявили траур в связи с гибелью 14 человек в результате аварии с автобусом и грузовиком в ночь на воскресенье.