Крушение автобуса с туристами под Тернополем: кадры с места ДТП

"Автобус Setra с туристами, который ехал из Коломыи в Одесскую область, съехал в обрыв и перевернулся несколько раз. По словам пассажирки, автобус снесло с дороги. В середине находились 45 человек, в том числе дети", — сообщает сайт телерадиокомпании Коломыи НТК.

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Уточняется, что на месте работают медики, "есть много травмированных, по предварительной информации, погибла молодая женщина, ее извлекают из зажатого автобуса".

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Татарстане. Автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся.