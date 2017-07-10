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    Туристический автобус перевернулся в Перу, девять человек погибли

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    Представитель местного минздрава сообщил, что ДТП с участием двухэтажного автобуса произошло поздно вечером в воскресенье в двух километрах от президентского дворца в столице Перу Лиме. Cреди пострадавших есть граждане Канады и Чили.
    Туристический автобус перевернулся в Перу
    t13.cl

    КИЕВ, 10 июл - РИА Новости Украина. По меньшей мере девять человек погибли, 25 пострадали после того, как туристический автобус перевернулся в Перу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Представитель местного минздрава сообщил, что ДТП с участием двухэтажного автобуса произошло поздно вечером в воскресенье в двух километрах от президентского дворца в столице Перу Лиме. Уточняется, что автобус вез туристов на гору Сан-Кристобаль, откуда открывается панорамный вид на город.

    Как отметили в ведомстве, автобус на момент аварии, вероятно, превысил скорость.

    По данным агентства, среди пострадавших есть граждане Канады и Чили.

    Ранее сообщалось, что в Тернопольской области автобус с туристами упал в пропасть. Есть пострадавшие и погибшая.

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