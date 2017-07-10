Туристический автобус перевернулся в Перу, девять человек погибли

КИЕВ, 10 июл - РИА Новости Украина. По меньшей мере девять человек погибли, 25 пострадали после того, как туристический автобус перевернулся в Перу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Представитель местного минздрава сообщил, что ДТП с участием двухэтажного автобуса произошло поздно вечером в воскресенье в двух километрах от президентского дворца в столице Перу Лиме. Уточняется, что автобус вез туристов на гору Сан-Кристобаль, откуда открывается панорамный вид на город.

#LoÚltimo Cerro San Cristóbal: Estas son las cifras oficiales: 8 muertos, 36 heridos entre ellos 7 niños https://t.co/u2kS1rCrvY pic.twitter.com/l0IySHcuSq — Agencia Andina (@Agencia_Andina) 10 июля 2017 г.

Как отметили в ведомстве, автобус на момент аварии, вероятно, превысил скорость.

По данным агентства, среди пострадавших есть граждане Канады и Чили.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области автобус с туристами упал в пропасть. Есть пострадавшие и погибшая.