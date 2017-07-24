В Карпатах туриста убила молния

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье в результате попадания молнии в Карпатах погиб 48-летний турист их Харькова. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, мужчина был в Ивано-Франковской области вместе с приятелем на отдыхе.

Смотрите также: Фантастические молнии в Одессе

В 23:25 горные спасатели снесли тело погибшего с Кострича и передали сотрудникам Национальной полиции.

В начале июля молния попала в семью из трех человек в Черкасской области, мужчина и женщина погибли на месте, сын скончался в больнице.