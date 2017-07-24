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    Происшествия

    В Карпатах туриста убила молния

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    Согласно данным, в 23:25 воскресенья горные спасатели снесли тело погибшего с Кострича и передали сотрудникам Национальной полиции.
    Шаровая молния
    mirfactov.com

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье в результате попадания молнии в Карпатах погиб 48-летний турист их Харькова. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, мужчина был в Ивано-Франковской области вместе с приятелем на отдыхе.

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    В 23:25 горные спасатели снесли тело погибшего с Кострича и передали сотрудникам Национальной полиции.

    В начале июля молния попала в семью из трех человек в Черкасской области, мужчина и женщина погибли на месте, сын скончался в больнице.

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