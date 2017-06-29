На Волыни от удара молнии погибли двое подростков

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Двое подростков погибли в результате попадания молнии в селе Поступель Волынской области, сообщает вечером в четверг пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В с. Поступель Ратновского района в результате попадания разряда молнии погибли двое детей (2002 и 2005 г.р.)", — сказано в сообщении.

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Ранее во Львове в группу людей у озера ударила молния, двое погибли, еще двое пострадали. По информации местных СМИ, погиб 30-летний мужчина и 9-летняя девочка. Еще один мужчина примерно того же возраста и его 11-летний сын госпитализированы.