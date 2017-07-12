На Волыни молния убила пастуха

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. На Волыни молния убила мужчину. Трагедия произошла в селе Глинянка, когда 53-летний мужчина в поле пас коров. Из-за непогоды в области обесточены 18 сел и городков.

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А в самом Луцке так залило один из центральных проспектов, что движение автомобилей и маршруток парализовало на полчаса.

"Плавали" машины и в соседней Ровенской области. На пригородных трассах и в областном центре водители останавливались, чтобы переждать непогоду.