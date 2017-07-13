Фантастические молнии в Одессе

В Одессе вновь гостила непогода. После нескольких солнечных дней одесситы начали уже привыкать к теплу, однако вечером 12 июля над городом сгустились тучи, разразившиеся проливным дождем, громом и молниями.
Наверное, больше всех погода порадовала одесских фотографов, которые получили возможность сделать серию потрясающих снимков.
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В частности, в объектив фотографа Александра Сивенко попали фантастической красоты молнии, которые грозно сверкали на море под Одессой. Весь разгул стихии и стена дождя над центральной частью города.