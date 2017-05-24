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    Происшествия

    В Сумской области молния убила полицейского

    (обновлено: )20
    Во время отдыха началась сильная гроза. Семья решила вернуться домой, однако когда все сели в автомобиль, сотрудник полицейский пошел к водоему, чтобы забрать из воды удочки.
    Молния
    RIA News Иван Макеев

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Полицейский города Глухова Сумской области погиб от удара молнии, находясь с семьей на отдыхе на местном водоеме.

    Согласно данным, во время отдыха началась сильная гроза. Семья решила вернуться домой, однако когда все сели в автомобиль, сотрудник полицейский пошел к водоему, чтобы забрать из воды удочки.

    Когда он подходил к озеру, в этот момент в него ударила молния. Мужчина скончался на месте. Врачи скорой помощи, которых вызвали на место происшествия, подтвердили, что смерть наступила именно от удара молнии.

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