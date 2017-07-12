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    В Черкасской области молния убила семью

    (обновлено: )60902
    Трагедия произошла, когда 38-летний мужчина, его 35-летняя жена и 15-летний сын собирали на поле сельскохозяйственного производственного комбината огурцы.
    Молния в Черкасской области, 12 июля 2017
    facebook.com/konstantin.protsenko

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Молния попала в семью из трех человек в Черкасской области, мужчина и женщина погибли на месте, сын скончался в больнице, сообщает пресс-секретарь Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионе Константин Проценко.

    ЧП произошло в среду около 17:00 на поле в районе села Кузьмина Гребля Христиновского района.

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    "Трагедия произошла, когда семья — 38-летний мужчина, его 35-летняя жена и 15-летний сын — собирали на поле сельскохозяйственного производственного комбината огурцы. В результате происшествия мужчина и молодая женщина погибли на месте", — написал он на своей странице в Facebook.

    Юноша в критическом состоянии был доставлен в реанимационное отделение райбольницы. Не придя в сознание, через два часа он скончался, добавил Проценко.

    Константин Проценко/Facebook, 12 июля 2017

    Ранее сообщалось, что на Волыни молния убила мужчину. Трагедия произошла в селе Глинянка, когда 53-летний мужчина в поле пас коров. Из-за непогоды в области обесточены 18 сел и городков.

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