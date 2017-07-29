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    Масштабный пожар на СТО в Киеве: к тушению привлекли 17 машин

    (обновлено: )5701
    Утром в субботу на станции технического обслуживания по улице Михаила Бойчука, 44 в Киеве произошел пожар. Спустя два часа он был ликвидирован. Кадры с места события выложили на канале столичного управления ГСЧС в Youtube.
    ГУ ГСЧС в Киеве/Youtube

    Возгорание произошло в отдельно стоящей металлической станции технического обслуживания.

    В результате ЧП пострадавших нет.

    Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сложность тушения пожара заключалась в том, что в помещении, где произошел пожар, находились легковоспламеняющиеся и горючие вещества. Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на рядом стоящее здание.

    Смотрите также: Взрыв в доме в Киеве: последствия ЧП

    На месте происшествия работало 17 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 67 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

    ГУ ГСЧС в Киеве
    На месте пожара на СТО в Киеве 29 июля 2017

    Ранее пожар возник в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Возгорание произошло в подвальном помещении трехэтажного здания — горели старая мебель и мусор.

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