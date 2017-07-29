Масштабный пожар на СТО в Киеве: к тушению привлекли 17 машин

Возгорание произошло в отдельно стоящей металлической станции технического обслуживания.

В результате ЧП пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сложность тушения пожара заключалась в том, что в помещении, где произошел пожар, находились легковоспламеняющиеся и горючие вещества. Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на рядом стоящее здание.

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На месте происшествия работало 17 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 67 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

ГУ ГСЧС в Киеве На месте пожара на СТО в Киеве 29 июля 2017

Ранее пожар возник в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Возгорание произошло в подвальном помещении трехэтажного здания — горели старая мебель и мусор.