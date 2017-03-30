Полторак просит 5 млрд грн на охрану складов с боеприпасами

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Минобороны Украины нужно 5 миллиардов гривен (около 185 миллионов долларов) для обеспечения безопасности складов боеприпасов в соответствие с современными стандартами, в данный момент таких денег нет, заявил в четверг глава ведомства Степан Полторак.

"Мы готовы полностью обеспечить другие базы (боеприпасов) по высшим требованиям, нам для того, чтобы обеспечить охрану и оборону в соответствии с современными требованиями нужно немного больше 5 миллиардов гривен", — сказал Полторак на брифинге в четверг.

По его словам, в предыдущие годы на поддержку складов боеприпасов государство выделяло от 15 до 20 миллионов гривен (555 – 740 тысяч долларов), при этом на 2017 год бюджетом предусмотрено выделение 92 миллиона гривен (3,4 миллиона долларов), "но этого тоже очень мало".

Кроме того, Полторак отметил, что пожар на военных складах в Харьковской области не повлиял на боеспособность вооруженных сил Украины, хотя потери боеприпасов значительные.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.