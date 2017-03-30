Пожар в Балаклее уничтожил 70% боеприпасов на складе - Полторак

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Пожар на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее Харьковской области уничтожил 70% боеприпасов. Об этом заявил на брифинге министр обороны Степан Полторак.

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"Немного больше 30% осталось боеприпасов, при чем остались достаточно дефицитные для нас боеприпасы", — сказал он, отметив, что повреждение большинства боеприпасов на арсенале повлекла их детонация.

Ранее Полторак заявил, что пожар на военных складах в Харьковской области не повлиял на боеспособность вооруженных сил Украины, хотя потери боеприпасов значительные.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.