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    Пожар в Балаклее уничтожил 70% боеприпасов на складе - Полторак

    Тема:

    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов (125)

    (обновлено: )33640
    Как заявил глава Минобороны Степан Полторак, немного больше 30% осталось боеприпасов, достаточно дефицитных. Он добавил, что повреждение большинства боеприпасов на арсенале повлекла их детонация.
    Степан Полторак. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Пожар на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее Харьковской области уничтожил 70% боеприпасов. Об этом заявил на брифинге министр обороны Степан Полторак.

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    racurs.ua
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    "Немного больше 30% осталось боеприпасов, при чем остались достаточно дефицитные для нас боеприпасы", — сказал он, отметив, что повреждение большинства боеприпасов на арсенале повлекла их детонация.

    Ранее Полторак заявил, что пожар на военных складах в Харьковской области не повлиял на боеспособность вооруженных сил Украины, хотя потери боеприпасов значительные.

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

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