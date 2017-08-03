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    Две россиянки погибли при взрыве склада боеприпасов в Абхазии

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    Боеприпасы взорвались на складах минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района. Более 60 человек, из них 27 россияне, пострадали при взрыве, они были доставлены в лечебные учреждения Гудауты и Сухума.
    Боеприпасы взорвались на складах минобороны Абхазии
    Sputnik Абхазия

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Спасатели МЧС Абхазии обнаружили в четверг утром тела двух россиянок в зоне, где горел склад с боеприпасами, еще одна женщина из России госпитализирована с переломом руки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломия.

    "Велись поиски троих человек. Оказывается они были на конной прогулке, на территории, где был взрыв. Мы обнаружили тела двух погибших – Елены Поляковой, 1970 года рождения, и Елены Тимофеевой, 1962 года рождения. Они обе из Санкт-Петербурга", — сказал Ломия.

    По его словам, также в больницу с переломом руки доставлена Людмила Дмитриева, 1954 года рождения. "Их обнаружили сегодня в 06.00 мск", — добавил Ломия.

    Боеприпасы взорвались на складах минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района примерно в 16:30 мск (совпадает с киевским временем — ред.) 2 августа. Более 60 человек, из них 27 россияне, пострадали при взрыве, они были доставлены в лечебные учреждения Гудауты и Сухума.

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