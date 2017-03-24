На складе в Балаклее продолжаются взрывы, есть пострадавшие

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. На территории военного арсенала в Балаклее в Харьковской области продолжают происходить взрывы различной интенсивности. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Из зоны возможного поражения эвакуировано около 20 тыс человек. Для них созданы условия обеспечения жизни (открыты эвакуационные пункты, организовано питание, подвоз воды и медицинское обеспечение). Эвакуационные мероприятия продолжаются, говорится в сообщении.

Работа потенциально-опасных объектов приостановлена. Сотрудниками национальной полиции осуществляется патрулирование улиц с обеспечением правопорядка и охраны жилищ эвакуированных лиц.

Сообщается, что по информации Министерства охраны здоровья, вследствие чрезвычайно ситуации пострадала женщина, которую госпитализировали в лечебное заведение Харькова.

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В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея Харьковской области, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас. Население из города и близлежащих сел эвакуируется — 20 тысяч человек уже переместили.