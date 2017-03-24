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    На складе в Балаклее продолжаются взрывы, есть пострадавшие

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (57)

    (обновлено: )96601
    Из зоны возможного поражения эвакуировано около 20 тыс человек. Для них созданы условия обеспечения жизни (открыты эвакуационные пункты, организовано питание, подвоз воды и медицинское обеспечение).
    Пострадавшая после взрывов и пожаров в Балаклее
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. На территории военного арсенала в Балаклее в Харьковской области продолжают происходить взрывы различной интенсивности. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Взрывы на складах в Балаклее: площадь пожара увеличилась – спецкор

    Из зоны возможного поражения эвакуировано около 20 тыс человек. Для них созданы условия обеспечения жизни (открыты эвакуационные пункты, организовано питание, подвоз воды и медицинское обеспечение). Эвакуационные мероприятия продолжаются, говорится в сообщении.

    Работа потенциально-опасных объектов приостановлена. Сотрудниками национальной полиции осуществляется патрулирование улиц с обеспечением правопорядка и охраны жилищ эвакуированных лиц.

    Сообщается, что по информации Министерства охраны здоровья, вследствие чрезвычайно ситуации пострадала женщина, которую госпитализировали в лечебное заведение Харькова.

    Смотрите также: Взрыв на складе боеприпасов в Балаклее: фото очевидцев

    В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея Харьковской области, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас. Население из города и близлежащих сел эвакуируется — 20 тысяч человек уже переместили.

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