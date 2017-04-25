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    Взрывы на складах в Балаклее. СБУ продолжает настаивать на диверсии

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    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов (143)

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    Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что хотя следствие по ЧП в Балаклее рассматривает разные версии, основной по-прежнему остается диверсия.
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Основной версией в рамках расследования пожара на арсенале боеприпасов в районе города Балаклея в Харьковской области остается диверсия, сообщил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук.

    Смотрите инфографику: Разрушительная арифметика. Последствия взрывов в Балаклее

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. В городе и близ была лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения. 

    Анатолий Матиос о ситуации в Балаклее. Видео
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    Матиос о ходе расследования взрывов в Балаклее

    "Пока основной версией остается та, которую озвучил глава СБУ Василий Грицак, что это была диверсия… Но мы проверяем также и другие версии", — сказал Ткачук на брифинге во вторник.

    По его словам, после пожара в Балаклее СБУ совместно с контрразведкой и руководством Вооруженных сил Украины провели комплексную проверку состояния охраны военных объектов, по результатам которой были отработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности.

    Ранее сообщалось, что, по данным следствия, боеприпасы начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица. В связи с этим следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер, где хранились данные, и видеорегистратор.

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