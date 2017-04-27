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    Происшествия

    Возле военного склада с горючим в Ровенской области прогремел взрыв

    (обновлено: )8520
    Взрыв произошел около 10:20. По данным оборонного ведомства, пакет подбросили под забор военной части из неизвестного автомобиля. Каких-либо потерь и повреждений нет.
    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные бросили под забор склада с топливом для армии в городе Дубно Ровенской области пакет, который взорвался, сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны.

    Инцидент произошел около 10:20 в районе расположения склада горючего тыла Вооруженных сил Украины.

    "Из неизвестного автомобиля под забор части был выброшен пакет, который взорвался. Каких-либо потерь и повреждений нанесено не было", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе отметили, что охрана военного объекта после инцидента усилена. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

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    Напомним, в ночь на 23 марта на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области произошел пожар, который привел к их детонации. В городе и ближайших селах была проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов погиб один человек и еще двое получили ранения. 

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