Возле военного склада с горючим в Ровенской области прогремел взрыв

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные бросили под забор склада с топливом для армии в городе Дубно Ровенской области пакет, который взорвался, сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны.

Инцидент произошел около 10:20 в районе расположения склада горючего тыла Вооруженных сил Украины.

"Из неизвестного автомобиля под забор части был выброшен пакет, который взорвался. Каких-либо потерь и повреждений нанесено не было", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что охрана военного объекта после инцидента усилена. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

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Напомним, в ночь на 23 марта на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области произошел пожар, который привел к их детонации. В городе и ближайших селах была проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов погиб один человек и еще двое получили ранения.