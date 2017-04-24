наверх
24.04.201719:48
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.15
  • USD26.73- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Четыре человека погибли при взрыве у базы США на востоке Афганистана

    58
    Как сообщил шеф полиции провинции Файзулла Гурат, взрыв произвел террорист-смертник. По его словам, целью нападения были сотрудники охраны, обеспечивавшие безопасность американской базы.
    Американские военные в Афганистане. Архивное фото
    NOOR MOHAMMAD / AFP

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Четыре охранника погибли, шесть ранены в результате взрыва около американской военной базы рядом с афганским городом Хост на востоке страны, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя полиции.

    Пентагон опубликовал видео удара США «матерью всех бомб» в Афганистане
    канал RT на
    Обнародовано видео удара США "матерью всех бомб" в Афганистане

    Взрыв произошел в понедельник около военной базы США в провинции Хост на востоке Афганистана. Как сообщил шеф полиции провинции Файзулла Гурат, взрыв произвел террорист-смертник. По его словам, целью нападения были сотрудники охраны, обеспечивавшие безопасность американской базы.

    По данным агентства Синьхуа, радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за атаку.

    В понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы встретиться с афганскими чиновниками и американскими военнослужащими.

    В минувшую пятницу переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан". Газета Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников сообщила, что жертвами нападения стали по меньшей мере 170 человек.

    В середине апреля США впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу против боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Выборы президента Франции
    Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Луганской области
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Актер Кирилл Сафонов
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский