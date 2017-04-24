Четыре человека погибли при взрыве у базы США на востоке Афганистана

NOOR MOHAMMAD / AFP

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Четыре охранника погибли, шесть ранены в результате взрыва около американской военной базы рядом с афганским городом Хост на востоке страны, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя полиции.

Взрыв произошел в понедельник около военной базы США в провинции Хост на востоке Афганистана. Как сообщил шеф полиции провинции Файзулла Гурат, взрыв произвел террорист-смертник. По его словам, целью нападения были сотрудники охраны, обеспечивавшие безопасность американской базы.

По данным агентства Синьхуа, радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за атаку.

В понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы встретиться с афганскими чиновниками и американскими военнослужащими.

В минувшую пятницу переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан". Газета Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников сообщила, что жертвами нападения стали по меньшей мере 170 человек.

В середине апреля США впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу против боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане.