Мэр Балаклеи Столбовой о сегодняшних проблемах города

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отчитались относительно проведенной работы в Балаклее, где в прошлом месяце сгорел военный склад с артиллерийскими снарядами. В настоящее время, по данным Госслужбы, город Балаклея и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации, полностью очищенные от взрывоопасных предметов.

Также стало известно, что в селе Яковенково в результате возгорания снаряда, который в своем дворе пытался демонтировать местный житель, погиб его четырехлетний сын. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Какова сейчас ситуация, и как восстанавливается регион после пожара на артскладах, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы городской голова Балаклеи Иван Столбовой.

(текст публикуется на языке оригинала)

У вас є статистика, скільки було знайдено, знешкоджено вибухонебезпечних предметів після пожежі?

— Їхня кількість сягає декількох десятків тисяч. Цифри можуть дати тільки військові. Точна кількість, мається на увазі, скільки там зберігалося, скільки залишилося. І МНС, яке займалося розмінуванням. Але дійсно, ситуація така, що місто сьогодні зачищене, слава Богу, і прилеглі населені пункти також. Мінери, сапери провели обстеження. І сьогодні більш-менш нормальна ситуація. Але вчора в одному з прилеглих сіл Яковенкове, яке знаходиться на недалекій відстані від міста Балаклія, сталася страшна трагедія, коли дитина загинула внаслідок, будемо говорити так, страшного поводження з боку батька.

Тобто це не має відношення до самої пожежі?

— Ні. Це, умовно кажучи, будемо говорити займався самостійно, розбирав снаряд, той, який знайшов, і затягнув до себе в домоволодіння, і таким чином привів до смерті своєї чотирирічної дитини.

Фахівці дали вже 100% гарантії, що прилеглі території перевірені, що жодних небезпечних речей там знайти неможливо?

— Так.

Що з інфраструктурою? Наскільки значні пошкодження? Є розуміння того, як що відновлювати, за які кошти, хто буде допомагати?

— Вже допомагають. Сьогодні працюють будівельники. У нас сьогодні в двох наших мікрорайонах, це вулиця Арсенальна, де безпосередньо знаходиться військова частина і арсенал зберігання, там проводяться роботи. Вони завершуються. Це роботи щодо покрівель. В цьому мікрорайоні в 16 будинках вже вставлені нові металопластикові вікна. В іншому мікрорайоні "Нафтовиків", де загальна кількість будинків сягає 76, сьогодні також вставляються металопластикові вікна, відновлюються покрівлі. На превеликий жаль, погода нас трішки, так би мовити, вставляє палиці в колеса проведення цих робіт. І сьогодні сніг і опади великі. Але протягом цих пасхальних днів великих скарг від населення немає. Всі покрівлі знаходяться або під гідробар'єром або вже вони частково вкриті новим сучасним матеріалом покрівельним. Але велика кількість приватних домоволодінь у нас, тому це головна проблема. Але вона також вирішується сьогодні, роботи проводяться за допомогою всіх районів Харківської області, які включилися в допомогу місту Балакалії. Вони беруть на себе роботи з відновлення також покрівель в приватному секторі. Ми на цьому тижні замовляємо на 1,5 мільйона також металопластикових вікон в приватний сектор. Тобто таким чином просуваються на сьогоднішній день ці роботи.

З огляду на роботи в приватному секторі, певних зловживань не чекаєте?

— Бюджетні кошти там не використовуються. Це надійшла благодійна допомога від всіх регіонів нашої держави у вигляді будівельних матеріалів. Тому ці будівельні матеріали — шифер, дерево, розвезені сьогодні по приватному сектору. А райони вже підключаються, разом з будівельними бригадами відновлюють покрівлі. В першу чергу це покрівлі, це зруйновані стіни, там, де треба перекласти, вставляння вікон, скла. Тобто такі роботи на сьогоднішній день проводяться в багатьох будинках приватного сектору міста Балаклія.

А щодо людей, які тимчасово відселені з своїх помешкань? Де вони зараз перебувають?

— На сьогоднішній день у нас чотири житлових будинки, це 27 квартир, які підлягають відселенню. І частина з них відселена, частина ще поки знаходиться в тих будинках, тому що виявили бажання все-таки залишатися до вирішення питання виділення нового житла. І два приватних домоволодіння, які 100% зруйновані шляхом попадання снарядів і великих пожеж. Тому сьогодні необхідно вирішити питання практично щодо 29 власників — 27 квартир і двох приватних домоволодіннях. Вони знаходяться частково в готелі, частково в бюджетних установах міста Балаклія, і чекаємо вирішення цього питання. Сьогодні ОДА направляє лист на Кабмін з проханням виділити цільову субвенцію для вирішення питання саме як раз цієї категорії, яка найбільше постраждала, тому що ті чотири будинки багатоповерхові, про які я говорив, вони не підлягають реконструкції і відновленню. Є висновки відповідного інституту.

А є висновки відповідальних осіб щодо причин пожежі на складах?

— Це питання до Міноборони, до компетентних органів, які займаються розслідуванням. Це їхня компетенція — встановити причину. Розумієте, ми займаємося зараз іншими питаннями.

Ранее военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что гораздо быстрее Украина могла бы получить помощь в разминировании не от НАТО, а от ООН. Однако этому может помешать творящийся на базе в Балаклее хаос.