В Балаклее зона загрязнения сократилась вдвое

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КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В результате очищения от взрывоопасных предметов 300-метровая зона загрязнения в Балаклее Харьковской области была сужена до 150 метров, сообщила во вторник пресс-служба ГСЧС.

Ранее сообщалось, что 10-километровая зона загрязнения в Балаклее была сокращена до 300 метров.

"Пиротехническими расчетами ГСЧС очищены от взрывоопасных предметов территория г. Балаклее и девяти населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации. В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГСЧС территорий вокруг г. Балаклея от взрывоопасных предметов 10-километровая зона загрязнения уменьшена до 150 метров", — говорится в сообщении.

По состоянию на 08:00 11 апреля пожаров в результате взрывов боеприпасов на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов не зафиксировано.

Как отмечается, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 592 человек и 129 ед. техники, в том числе от ГСЧС — 171 человек и 54 ед. техники, 20 пиротехнических расчетов (135 человек и 50 ед. техники).

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея произошел в ночь на 23 марта и привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

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По данным следствия, боеприпасы начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица.

Ранее сообщалось, что взрывы в Балаклее оставили без дома более 90 семей.