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    Разрушительная арифметика. Последствия взрывов в Балаклее

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    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов (122)

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    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклее произошел 23 марта. По данным военного прокурора Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.
    Последствия взрывов в Балаклее. Инфографика
    Голос Столицы

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

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    В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще трое получили ранения. В минувшую пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен.

    Арсенал в Балаклее считался одним из крупнейших в Европе и уж точно наибольшим в Украине. Согласно официальной информации, его общая площадь — 368 гектаров. По паспорту база рассчитана на 150 тысяч тонн боеприпасов.

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