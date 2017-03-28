Балаклея: пороховая бочка и похоронный марш

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РИА Новости Украина

О ЧП на 65-м ракетно-артиллерийском арсенале коренному жителю Балаклеи трудно писать объективно. И потому, что это случилось на твоей малой Родине, и потому, что пострадали твои родные, твой дом, и потому что ты знал – "база" (а именно так балаклейцы называют арсенал) рано или поздно взорвётся, пишет Юрий Борщ.

В 3:10 ночи мне позвонила мама. В голосе – дрожь, волнение:

– Сынок, извини что поздно, но у нас тут или война, или диверсия, или база летит!

Сначала я подумал: наверное, мама преувеличила, может, и взорвалось что-то, что-то горит, но пожар быстро потушат. Но второй звонок через 15 минут, когда я слышал взрывы в динамике телефона, не оставил и тени сомнения: на 65-м арсенале масштабное ЧП.

Бессонная ночь. Постоянные звонки. Неработающая стационарная телефонная связь и работающие с перебоями мобильные операторы. Мама, брат, соседи – в подвале.

Под утро – небольшое затишье. Но после – вторая мощная волна взрывов. Мама с братом уезжают в Савинцы – в 20-ти километрах от Балаклеи. Сирену гражданской обороны жители микрорайона «поселок Нефтяников» услышали только спустя некоторое время после взрывов. Людей начали вывозить через несколько часов – довольно оперативно. Но большинство в самом начале взрывов уезжать не хотели. Массово жители стали покидать город 23 марта в первой половине дня после второй волны взрывов, когда стало понятно – взрывы не прекратятся и, возможно, усилятся.

Я приехал в Балаклею с коллегами. В эвакопункте посёлка Савинцы – мама и брат. Эвакопунктом назвать место Савинской школы сложно, но здесь безопасно – это было главное. Людей покормили чем могли, напоили чаем. Матрасов поначалу хватило не всем. Людей разместили в классах и коридорах.

В пятницу, 24 марта, в городе стало гораздо спокойнее. На въезде в Балаклею возле Балаклейского цементного завода расположен опорный пункт ГСЧС: пожарные автомобили, кареты скорой помощи, полевые палатки. Через 2 км уже в черте города встречаем "вертушку".

Один из наиболее пострадавших микрорайонов – мой родной посёлок Нефтяников. Зрелище, будто по нему пронесся ураган: сорваны крыши, выбиты окна. Снаряды, попавшие в автозаправочные станции и чудом не приведшие к взрывам, свидетельствуют о том, что это не природное явление, а техногенная катастрофа. И да, ураган был – снаряды реактивной системы залпового огня "Ураган" приземлились в окрестностях арсенала.

mediaport.ua Балаклея: жизнь после взрывов

После двух дней в Балаклее возникают противоречивые ощущения: рад, что нет массовых жертв, а разрушения не катастрофические и зол, что это ЧП всё же произошло, ведь его можно было избежать. Ещё 11 лет назад я писал о том, что арсенал – это пороховая бочка, крайне опасный объект в черте города.

Об этом знали все жители Балаклеи. Потому и начали покидать свои дома – быстро и без массовой паники.

Сегодня жизнь в Балаклее кипит – идут восстановительные работы. Но кипит не столько за счёт помощи власти, сколько благодаря тому, что балаклейцы сами, не дожидаясь помощи, начали ремонтировать своё жильё.

Многие сомневаются в версии о воровстве на 65-м арсенале в Балаклее, склоняясь в сторону версии "о диверсантах в глубоком тылу".

Воровство было. Трудно объективно сказать о том, насколько оно было масштабным. Но при желании вынести/вывезти с территории "базы" можно было практически что угодно. В моём детстве ребята выменивали за "магарыч" у "базовских" жителей трубчатый порох, для самодельных фейерверков. Что было доступно предприимчивым взрослым, можно только вообразить.

Но охота за цветметом порой заканчивалась весьма печально – гибелью людей от взорвавшихся снарядов.

Судя по заявлениям Минобороны, никто не собирается вывозить боеприпасы с территории 65-го арсенала, а наоборот – собираются все восстанавливать. Адский арсенал, расположенный в черте города, никто не собирается закрывать. Вообще никогда!

Да, я прекрасно понимаю, что на это "средств в бюджете не предусмотрено".

Так их никогда не было. И никогда не будет, несмотря на неоднократные обращения и жителей, и местных депутатов в органы центральной власти решить вопрос с безопасностью военного объекта. Но ведь люди в Балаклее останутся жить. Им некуда деваться. И их дети тоже останутся. Получается, что новое поколение опять обречено жить на пороховой бочке?

racurs.ua Ликвидация последствий взрывов в Балаклее

Значит, нужно найти эти средства.

Никто не говорит о том, что арсенал нужно перенести завтра. Это должно происходить поэтапно. Пусть за 5 лет. Но делать это необходимо. Как когда-то сделали с запасами меланжа на складе ракетного топлива в Шевченково.

Вряд ли чиновники из Кабмина, генералы ВСУ выбрали ли бы Балаклею для своего постоянного места жительства. Но у них есть возможность выбирать. А у подавляющего числа балаклейцев – нет. Да и почему они должны покидать свою малую Родину?

Убеждён, что единственный выход из создавшейся ситуации – это постепенное и безопасное закрытие/перенос 65-го ракетно-артиллерийского арсенала. Иначе никто не даст никаких гарантий, что через 10 лет база не взорвётся снова. Но второй раз чуда может не произойти – ЧП может быть гораздо более масштабным и трагическим.

Именно поэтому 25 марта я зарегистрировал электронную петицию Президенту с требованием закрыть или перенести 65-й ракетно-артиллерийский арсенал.

Тем временем в Балаклее полностью восстановлено теплоснабжение и подключен газ 80% абонентов. Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) Евгений Шахненко, пишет Марина Шевченко.

По его информации, подключение абонентов города Балаклея и села Борщевка к газу завершится в течение 28 марта. Электроснабжение в городе и близлежащих населенных пунктах полностью восстановлено. Электроснабжение села Яковенково осуществляется по временной схеме с помощью 2 электростанций ГСЧС. Из временных эвакуационных пунктов в город Балаклея перемещены все эвакуированные.

"Мы начали ремонтно-восстановительные работы. В них задействованы уже 14 строительных компаний Харьковщины. В первую очередь проводятся ремонты кровель — эти работы уже начались. С 29 марта начнем устанавливать окна", — рассказал Шахненко.

Он также сообщил, что 28 марта специалисты Министерства обороны Украины начнут утилизацию взрывоопасных предметов.

"Утилизация будет проходить на специально отведенной территории военной части. Понятно, что будут слышны взрывы. Хочу предупредить население Балаклеи, что повода для беспокойства нет. Работы плановые, безопасные, все находится под контролем", – подчеркнул заместитель руководителя области.

По информации ГСЧС, сейчас пиротехнические подразделения продолжают техническое обследование и очистку от взрывоопасных предметов прилегающей к арсеналу территории. В течение 27 марта в штаб по ликвидации ЧС в Балаклейском районе поступило 45 заявок по выявлению взрывоопасных предметов. Информация поступила от людей, вернувшихся в город и обнаруживших предметы, внешне похожие на боеприпасы, в местах, которые были недоступны пиротехникам во время подворового обхода. К выполнению работ по разминированию от ГСЧС привлечены 75 пиротехников и 27 единиц специальной техники (15 пиротехнических расчетов).