Опасную зону в Балаклее уменьшили до 500 метров

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КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям очистили территорию вокруг Балаклеи от взрывоопасных предметов, 10-километровая зона загрязнения уменьшена до 500 метров, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 7 апреля пожары на территории г. Балаклея и прилегающих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксированы. Пиротехнические расчеты ГСЧС очистили от взрывоопасных предметов территорию г.Балаклея и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации. В ходе очищения пиротехническими подразделами ГСЧС территории вокруг г. Балаклея от взрывоопасных предметов 10-километровая зона загрязнения уменьшена до 500 метров", — говорится в сообщении.

Возобновлено электроснабжение в Балаклее и прилегающих населенных пунктах. Продолжается работа по возобновлению газоснабжения в Балаклее.

К работам по очистке территорий от взрывоопасных предметов от ГСЧС привлечено 135 человек и 50 единиц специальной техники (20 пиротехнических расчетов — 100 человек и 36 единиц техники).

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея произошел в ночь на 23 марта и привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

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По данным следствия, боеприпасы начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица.

Ранее сообщалось, что взрывы в Балаклее оставили без дома более 90 семей.