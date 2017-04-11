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    Происшествия

    В Балаклее маршрутка протаранила иномарку: 2 погибших, 13 пострадавших

    (обновлено: )28
    По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Skoda, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где в него врезался автобус "Богдан", сообщили правоохранители.
    В Балаклее маршрутка протаранила иномарку
    ГУ НП в Харьковской области в Facebook

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В городе Балаклея на улице Соборной произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека и 13 пострадали, сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

    ДТП произошло в понедельник около пяти часов вечера. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Skoda, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где в него врезался автобус "Богдан", сообщили правоохранители.

    ГУ НП в Харьковской области в Facebook
    В Балаклее маршрутка протаранила иномарку

    В результате аварии водитель легковушки и его пассажирка погибли. Они скончались на месте происшествия до приезда скорой. Водитель автобуса и пассажиры с различными степенями тяжести были доставлены в центральную районную больницу.

    Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее Национальная полиция сообщила, что в Полтавской области в результате ДТП были травмированы семь человек.

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