ГСЧС: опасная зона в Балаклее сузилась до 300 метров

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В результате очищения от взрывоопасных предметов, 10-киллометровая зона загрязнения в Балаклее была сужена до 300 метров, сообщила пресс-служба ГСЧС.

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По состоянию на 07:00 8 апреля пожаров на территории города и прилегающих населенных пунктов не зафиксировано.

Также сообщается, что в Балаклее и прилегающих населенных пунктах возобновлено электроснабжение. Продолжаются работы по возобновлению газоснабжения.

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея произошел в ночь на 23 марта и привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

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По данным следствия, боеприпасы начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица.

Ранее сообщалось, что взрывы в Балаклее оставили без дома более 90 семей.