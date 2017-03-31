Взрывы в Балаклее оставили без дома более 90 семей

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КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В Балаклее Харьковской области в результате взрывов на военном складе не подлежат восстановлению дома, в которых проживали более 90 семей, сообщил в пятницу первый заместитель председателя Харьковской ОГА Марк Беккер.

По его сведениям, за все время детонации боеприпасов были повреждены 373 объекта, из которых жилые здания — 339 объектов, объекты социальной сферы — 12 зданий, объекты промышленности и жилищно-коммунальной сферы — 22 здания.

"Нужно отметить, что два частных дома вообще не подлежат никакому ремонту, они были разрушены полностью, три — частично. К сожалению, на сегодняшний день на Балаклейщине 13 зданий, в которых проживает 91 семья, это 176 человек, также не подлежат ремонту и должны быть отселены в ближайшее время", — сказал Беккер во время внеочередной сессии Харьковского облсовета.

Во время брифинга после внеочередной сессии областного совета председатель облсовета Сергей Чернов отметил, что люди, которые полностью потеряли жилье, расселены во временные помещения.

"Хотел бы сказать, что, наверное, мы обратимся к нашим народным депутатам от Харьковщины, чтобы один из очень важных вопросов — обеспечение жильем тех семей, которые полностью его сегодня потеряли, это около 93 семей и около 180 человек. Здесь требуется серьезное, кардинальное решение. Хотелось бы, чтобы наши народные депутаты включились в решение этой проблемы, вышли с такой инициативой перед руководством Верховной Рады, Кабинета министров", — приводит слова Чернова УНИАН.

В свою очередь председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная отметила, что восстановительные работы в Балаклее продолжаются. В настоящее время к газоснабжению подключены более 14 тысяч абонентов (остаются неподключенными 700 абонентов), электроснабжение в Балаклее возобновлено у всех абонентов, кроме разрушенных или сильно поврежденных домов, из 21 котельной в Балаклее возобновили работу 20, одна котельная требует серьезного ремонта.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". Замглавы Минобороны Игорь Павловский на следующий день заявил, что пожар полностью потушен, продолжались единичные взрывы боеприпасов. Во вторник военные приступили к уничтожению боеприпасов, собранных во время ликвидации последствий ЧП.