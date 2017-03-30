Полиция сообщила о задержании нескольких мародеров в Балаклее

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КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В пострадавшей от пожара и взрывов боеприпасов на военном арсенале Балаклее зафиксировано 15 случаев мародерства, сообщает полиция Харьковской области.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

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"Поступило 15 сообщений о кражах, все факты внесены в Единый реестр досудебных расследований. Принимаются меры для раскрытия данных преступлений", — говорится в сообщении.

Полиция задержала троих злоумышленников.

Голос Столицы Последствия взрывов в Балаклее. Инфографика

В настоящее время в городе работают три блокпоста, 14 автопатрулей, 31 пеший патруль. Также задействованы 713 работников Национальной полиции, патрульной полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил Украины, военной службы правопорядка, коммунальных служб.

В понедельник, 27 марта, в Балаклею вернулись все эвакуированные из-за пожара и взрывов на военном арсенале жители.