Минобороны показало работу военных саперов под Балаклеей

"На данном участке одна из групп саперов Украины занимается разминированием периметра территории 65 арсенала, очисткой от остатков взрывоопасных предметов для предоставления возможности охраны базы", – рассказал заместитель начальника центра разминирования Игорь Маматов.

Читайте также: Адское пекло в Балаклее: жизнь между небом и землей

На момент съемок видео от взрывоопасных предметов очищена жилая территория 65-го арсенала. Также саперы занимаются разминированием снарядов, которые возле базы находят местные жители. Разминированию подлежит периметр в 50 метров вокруг базы.