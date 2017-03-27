В Балаклею вернулись все ранее эвакуированные жители

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Балаклею вернулись все эвакуированные из-за пожара и взрывов на военном арсенале жители, новых очагов возгорания в городе и в близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано, сообщает в понедельник вечером пресс-служба ГСЧС.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

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"По состоянию на 20.00 27 марта пожары на территории г. Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксированы. Территория г. Балаклея и близлежащих населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищена от взрывоопасных предметов. Восстановлено энергоснабжение г. Балаклея и прилегающих населенных пунктов (электроснабжение с. Яковенкове осуществляется по временной схеме с помощью 2 электростанций ГосЧС). На 50% возобновлено газоснабжение г. Балаклея. Из временных эвакуационных пунктов в г. Балаклея перемещены все эвакуированные жители", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что "в Штаб по ЧС поступило 408 заявок по выявлению боеприпасов".

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Сейчас пиротехнические подразделения продолжают проводить техническое обследование и очистку от взрывоопасных предметов прилегающей к арсеналу территории. Также продолжается работа по восстановлению газоснабжения.

Напомним, районный совет в Балаклее Харьковской области выделил 2 миллиона гривен на аварийно-восстановительные работы.