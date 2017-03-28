Власти озвучили примерную сумму ущерба от взрывов и пожаров в Балаклее

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КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Сумма ущерба от взрывов и пожаров в Балаклее Харьковской области, где горел военный склад с боеприпасами, может достичь около 300 миллионов гривен, сообщила во вторник пресс-служба областного совета со ссылкой на его главу Сергея Чернова.

Ранее в облсовете сообщили, что в городе и населенных пунктах, расположенных рядом со складом боеприпасов, восстановлено электроснабжение и на 50% — газоснабжение.

"Сумма ущерба от взрывов и пожаров в Балаклее может достичь около 300 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что окончательная сумма ущерба станет известна после завершения подсчетов специалистами.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще трое получили ранения. В минувшую пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен.

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