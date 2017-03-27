Спецкор: в Балаклее еще остаются единичные тления

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Разминирование Балаклеи и других населенных пунктов Харьковской области завершено. Об этом сообщили в Харьковской ОГА.

В то же время на территории военных складов в Балаклее все еще наблюдают одиночные взрывы боеприпасов, а также продолжается ликвидация очагов возгорания. Об этом сообщают в ГСЧС.

Что сейчас происходит в регионе, сообщил спецкор Голоса Столицы из Харькова Юрий Ларин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що зараз відбувається в Балаклії, вибухи ще чутно?

— Так, справді, вибухи ще можна почути. Дуже рідко, але вони трапляються. Їх причина — це поодинокі тління на території арсеналу, ці тління вже сьогодні обіцяють загасити в Міноборони. Для цих робіт залучено три пожежні танки і три інженерні машини.

Місцеві жителі вже починають повертатися до своїх домівок?

— Так, люди повертаються з евакуації, ми можемо згадати, що вчора на ранок в пунктах залишалося близько тисячі людей, сьогодні на ранок це вже тільки 277 осіб. Повернення людей триває по мірі того, як завершується первинне відновлення житла. Ми вже знаємо, що розмінування всіх дев'яти прилеглих сіл та самої Балаклії вже було завершено вчора ввечері, відтак процес повернення ще більше пожвавлюється.

Є вже офіційні підсумки збитків?

— Можу повторити інформацію від віце-прем'єра Геннадія Зубка: повністю знищено п’ять приватних осель, пошкоджено більше 240. Ці пошкодження різного ступеня.

Була інформація стосовно компенсацій за зруйноване житло, допомоги у відбудові цих об’єктів?

— Так, зараз налагоджено процес видачі жителям Балаклії та прилеглих сіл будматеріалів: скла, плівки для відновлення контуру будинку, щоб можна було принаймні ночувати в цих будівлях. Люди, яким немає куди повертатися, для них зарезервовано житло в дитячій спортивній школі.

Газо- та електропостачання в Балаклію відновлено? racurs.ua Ликвидация последствий взрывов и разрушений в Балаклее

— Так, за офіційною інформацією, газопостачання планують відновити сьогодні. Раніше обіцяли, що цю роботу завершать до 30 березня, до четверга, однак терміни її проведення завершаться, найімовірніше сьогодні. Щодо світло, то світло повернулося.

Чи відкрили рух навколишніми дорогами?

— В'їхати в Балаклію зараз можна з усіх боків, залізничне сполучення також відновлено. Інформація від місцевих жителів, яку в перші дні ми чули, що залізничний вокзал Балаклії знищений, вона не підтвердилася, там були незначні пошкодження, і вони переважно стосувалися електромереж. Зараз це відновлено, залізничне сполучення відновлене, автомобільне сполучення відновлене. Однак досі залишаються обмеження на польоти в сорокакілометровій зоні від Балаклії.

Ранее специальный корреспондент Юрий Ларин рассказал в эфире Голоса Столицы, что большинство людей самостоятельно эвакуировались из Балаклеи и близлежащих сел.

А политический эксперт Сергей Быков в эфире "ГС" заявил, что катастрофа, произошедшая на складах боеприпасов в Харьковской области, не приведет к отставке главы МВД Арсена Авакова.