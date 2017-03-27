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    Власти назвали число поврежденных зданий в Балаклее

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (116)

    (обновлено: )13801
    По информации главы областной администрации, в городе Балаклея и селах, пострадавших от ЧС на территории 65-го арсенала, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных).
    Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    facebook.com/slava.mavrichev

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Более 260 зданий повреждены в результате пожара на военном складе с боеприпасами в Харьковской области, сообщила глава областной администрации Юлия Светличная.

    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    racurs.ua
    Ликвидация последствий взрывов и разрушений в Балаклее

    По информации Светличной, в городе Балаклея и селах, пострадавших от ЧС на территории 65-го арсенала, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных), 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада.

    "Все 265 зданий обследованы, составлены акты. Аварийные работы (закрытие оконных и дверных проемов) выполнены уже на 80%, до конца дня планируем их закончить. Также сегодня строительные компании приступают к восстановительным работам по кровлям, оконным и дверным проемам", — приводит ее слова в понедельник пресс-служба Харьковской областной администрации.

    В данный момент составляются поадресные графики работ, идет размещение строителей, завоз инструментов, техники и оборудования. Планируется работа 11 строительных компаний Харькова и Харьковской области. "Этих сил достаточно", — добавила Светличная.

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    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался в ночь на 23 марта. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела — по статьям "диверсия" и "халатность". По данным госслужбы Украины по ЧС, на 10.00 понедельника пожар и детонация боеприпасов в районе арсенала не наблюдаются.

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