наверх
27.03.201706:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.31+ 0.12
  • USD27.12+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Общество

    Военные из США осмотрели зону ЧП в Балаклее, ВСУ ожидают помощи

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (113)

    14
    По словам пресс-офицера ВСУ Владислава Волошина, речь идет о предоставлении ВС США дополнительного для украинских военных оборудования, в частности, защиту для саперов.
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    УНИАН

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Военные из США посетили военную часть в Балаклее, где произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов, они осмотрели территорию и заслушали доклады. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал пресс-офицер ВСУ Владислав Волошин.

    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    УНИАН
    Балаклея частично закрыта для жителей – спецкор

    "Были военные от США… Они приехали, осмотрели и послушали доклады о ситуации и обещали помощь. Они могут поставить нам оборудование и дать специалистов, которые научат работать на этом оборудовании, еще мы попросили защиту для наших саперов", — сказал Волошин.

    По его словам, речь идет о дополнительном для украинских военных оборудовании.

    "Ждем от них ответа, что они могут дать", дополнил Волошин. 

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

    Читайте также: Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в Балаклее

    В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Киллер Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Состав с углем ожидает отправку в Донецк
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске