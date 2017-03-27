Военные из США осмотрели зону ЧП в Балаклее, ВСУ ожидают помощи

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Военные из США посетили военную часть в Балаклее, где произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов, они осмотрели территорию и заслушали доклады. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал пресс-офицер ВСУ Владислав Волошин.

"Были военные от США… Они приехали, осмотрели и послушали доклады о ситуации и обещали помощь. Они могут поставить нам оборудование и дать специалистов, которые научат работать на этом оборудовании, еще мы попросили защиту для наших саперов", — сказал Волошин.

По его словам, речь идет о дополнительном для украинских военных оборудовании.

"Ждем от них ответа, что они могут дать", дополнил Волошин.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

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В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.