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    Экономика

    В Балаклее выделили 2 млн грн на ликвидацию последствий взрывов

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (114)

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    Наибольшей проблемой после взрывов является поврежденное жилье. Как сообщалось, по данным на вечер 26 марта, боеприпасы на складе в Балаклее детонировали с периодичностью один взрыв в два часа.
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    ГСЧС Украины

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Районный совет в Балаклее Харьковской области выделил 2 миллиона гривен на аварийно-восстановительные работы после того, как вблизи города взорвался склад артиллерийских снарядов.

    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    ГСЧС Украины
    Балаклея. Одиночные взрывы и работа сотрудников ГСЧС

    Решение  выделении средств принято на сессии Балаклейского райсовета в воскресенье, 26 марта, сообщается на сайте районной администрации.

    По словам главы Балаклейской РГА Степана Масельского, наибольшей проблемой после взрывов является поврежденное жилье. Как сообщалось, по данным на вечер 26 марта, боеприпасы на складе в Балаклее детонировали с периодичностью один взрыв в два часа.

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

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    В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

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