Разминирование Балаклеи и близлежащих сел завершено - ОГА

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Пиротехники завершили разминирование жилых кварталов Балаклеи Харьковской области и прилегающих сел. Об этом сообщила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная на своей странице в Facebook.

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"Разминирование в г. Балаклея и населенных пунктах Балаклейского района завершено. Всего было изъято около 1000 взрывоопасных предметов", — написала она.

Светличная отметила, что сейчас к электроснабжению уже подключены 95% абонентов Балаклеи.

"В Балаклее работает комиссия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Электроснабжение восстановлено у 95% абонентов, которые были отключены. По остальным есть серьезные разрушения энергосети, аварийные бригады работают в усиленном режиме. Возобновить газоснабжение во всех населенных пунктах района планируем в течение двух-трех дней. Работы активно ведутся, в некоторых селах газоснабжение уже возобновлено, завтра начнется подключение города", — подчеркнула председатель Харьковской ОГА.

Светличная добавила, что сейчас проводится экспертная оценка повреждений жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, определяются объемы разрушений. Ремонтные бригады уже начали работы по восстановлению поврежденных жилых зданий.

Ранее сообщалось, что одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности продолжают наблюдаться на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области.