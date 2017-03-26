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    Общество

    Разминирование Балаклеи и близлежащих сел завершено - ОГА

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (109)

    (обновлено: )9
    Согласно информации, разминирование в Балаклее и населенных пунктах Балаклейского района завершено. Всего было изъято около 1000 взрывоопасных предметов.
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    ГСЧС Украины

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Пиротехники завершили разминирование жилых кварталов Балаклеи Харьковской области и прилегающих сел. Об этом сообщила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная на своей странице в Facebook.

    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    ГСЧС Украины
    Балаклея. Одиночные взрывы и работа сотрудников ГСЧС

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    "Разминирование в г. Балаклея и населенных пунктах Балаклейского района завершено. Всего было изъято около 1000 взрывоопасных предметов", — написала она.

    Светличная отметила, что сейчас к электроснабжению уже подключены 95% абонентов Балаклеи.

    "В Балаклее работает комиссия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Электроснабжение восстановлено у 95% абонентов, которые были отключены. По остальным есть серьезные разрушения энергосети, аварийные бригады работают в усиленном режиме. Возобновить газоснабжение во всех населенных пунктах района планируем в течение двух-трех дней. Работы активно ведутся, в некоторых селах газоснабжение уже возобновлено, завтра начнется подключение города", — подчеркнула председатель Харьковской ОГА.

    Светличная добавила, что сейчас проводится экспертная оценка повреждений жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, определяются объемы разрушений. Ремонтные бригады уже начали работы по восстановлению поврежденных жилых зданий.

    Ранее сообщалось, что одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности продолжают наблюдаться на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области.

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