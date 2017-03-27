В Балаклее власти обойдут каждый дом для подсчета убытков - спецкор

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КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Балаклею Харьковской области едет полиция. Сотрудники будут должным образом фиксировать все повреждения в городе, чтобы его жители получили возмещение от государства в полном объеме, сообщает пресс-служба МВД. По словам главы полиции в Харьковской области Анатолия Дмитриева, в Балаклею направили группу оперативников и следователей полиции для помощи в расследовании причин взрыва на военном арсенале.

Известна ли уже сумма нанесенного взрывами ущерба, в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал корреспондент из Харькова Юрий Ларин.

"Суммы еще не называются. Сегодня утром были сформированы 20 бригад, началось комиссионное обследование поврежденных объектов, то есть представители государственной власти увидели, что этих объектов 243, теперь на каждый из них нужно зайти, описать и понять, что разрушено. В эти бригады входят депутаты местных советов, представители райадминистрации, обладминистрации, ГСЧС и правоохранительных органов. Сейчас эта работа только продолжается. Конкретные суммы пока не озвучиваются", — отметил Ларин.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

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В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.