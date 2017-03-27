ГСЧС сообщает об одиночных взрывах боеприпасов в Балаклее

КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. По состоянию на 20:00 26 марта на технической территории арсенала в Балаклее наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На технической территории арсенала в г. Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов периодичностью 1 взрыв на 2 часа. Радиус разлета осколков не выходит за пределы технической территории арсенала", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Балаклея и 9 населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищены от взрывоопасных предметов.

"Для ликвидации отдельных очагов тления на технической территории арсенала от Минобороны привлечены 3 пожарных танка и инженерная машина разграждения. Для подвоза воды и заправки пожарных танков от ГСЧС Украины привлечены 3 пожарные автоцистерны", — отметили в ГЧСЧ.

Всего с начала работ изъято 1 тысяча 92 взрывоопасных предметов. К выполнению работ по разминированию от ГСЧС привлечено 75 пиротехников и 27 единиц специальной техники.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

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В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.