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    ГСЧС сообщает об одиночных взрывах боеприпасов в Балаклее

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (112)

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    По информации ГСЧС, на технической территории арсенала в Балаклее Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов периодичностью 1 взрыв на 2 часа.
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    УНИАН

    КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. По состоянию на 20:00 26 марта на технической территории арсенала в Балаклее наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    ГСЧС Украины
    Балаклея. Одиночные взрывы и работа сотрудников ГСЧС

    "На технической территории арсенала в г. Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов периодичностью 1 взрыв на 2 часа. Радиус разлета осколков не выходит за пределы технической территории арсенала", — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что Балаклея и 9 населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищены от взрывоопасных предметов.

    "Для ликвидации отдельных очагов тления на технической территории арсенала от Минобороны привлечены 3 пожарных танка и инженерная машина разграждения. Для подвоза воды и заправки пожарных танков от ГСЧС Украины привлечены 3 пожарные автоцистерны", — отметили в ГЧСЧ.

    Всего с начала работ изъято 1 тысяча 92 взрывоопасных предметов. К выполнению работ по разминированию от ГСЧС привлечено 75 пиротехников и 27 единиц специальной техники.

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

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    В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения. 

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