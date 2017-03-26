Балаклея. Одиночные взрывы и работа сотрудников ГСЧС

Одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности продолжают наблюдаться на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области по состоянию на 07:00 воскресенья, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Для ликвидации отдельных очагов тления на технической территории арсенала от Минобороны привлечены три пожарных танка и инженерная машина разграждения. Для подвоза воды и заправки пожарных танков от ГСЧС Украины привлечены три пожарные автоцистерны.

В течение 25 марта пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов не зафиксировано.

"Всего с начала работ изъято 620 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

В ГСЧС также добавили, что газоснабжение в городе отключено, воздушное пространство закрыто на расстоянии 40 км от места происшествия.

По станции Балаклея 25 марта было возобновлено движение железнодорожного транспорта. Полностью очищено пять секторов города, в том числе накануне два.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

Читайте также: "Да, Минобороны умеет списывать недостачи": соцсети о взрывах в Балаклее

В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.