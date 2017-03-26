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    В Балаклее задержали двух мародеров

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (108)

    (обновлено: )38
    В областной полиции сообщили, что неизвестные проникли в помещение и совершили кражу монитора, микроволновой печи, электрочайника, магнитолы и слесарных инструментов.
    Наручники. Архивное фото
    MARVIN RECINOS/AFP

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали еще двух подозреваемых в мародерстве в Балаклее Харьковской области, сообщает главный специалист отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в регионе Александра Алексеева.

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    "Вчера (25 марта — Ред.) в Балаклейский отдел полиции обратился 49-летний мужчина с сообщением о том, что неизвестные путем свободного доступа проникли в помещение и совершили кражу монитора, микроволновой печи, электрочайника, магнитолы, слесарных инструментов", — сообщила она в комментарии Укринформу.

    По ее словам, в совершении правонарушения разоблачены 40- и 41-летний безработные местные жители.

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    "У них изъяты вещественные доказательства. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения", — добавила Алексеева.

    Накануне сообщалось о задержании мужчины, ограбившего школу в Балаклее.

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

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    В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения. 

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