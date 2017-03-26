наверх
26.03.201723:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Общество

    Боеприпасы Балаклеи ликвидируют на специальном полигоне

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (110)

    (обновлено: )55
    Согласно информации пресс-офицера ВСУ, территорию возле Балаклеи и вокруг арсенала разделили на участки, продолжается сбор боеприпасов, разбросанных во время взрывов.
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    УНИАН

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Все боеприпасы, которые разлетелись в результате взрыва в Балаклее, будут ликвидировать на специально построенном полигоне, который сооружают недалеко от города. Об этом сообщает "112 Украина".

    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    ГСЧС Украины
    Балаклея. Одиночные взрывы и работа сотрудников ГСЧС

    По словам пресс-офицера ВСУ Владислава Волошина, территорию возле Балаклеи и вокруг арсенала уже разделили на участки, продолжается сбор боеприпасов, разбросанных во время взрывов.

    "Они будут собраны и ликвидированы на полигоне, который сооружают тут неподалеку. Сооружают углубление и окружение, для того чтобы никто из гражданских не смог туда попасть. И через день-два будет ликвидация боеприпасов", — сказал Волошин. 

    Ранее сообщалось, что пиротехники завершили разминирование жилых кварталов Балаклеи Харьковской области и прилегающих сел.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Киллер Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Состав с углем ожидает отправку в Донецк
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске