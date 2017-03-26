Боеприпасы Балаклеи ликвидируют на специальном полигоне

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Все боеприпасы, которые разлетелись в результате взрыва в Балаклее, будут ликвидировать на специально построенном полигоне, который сооружают недалеко от города. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам пресс-офицера ВСУ Владислава Волошина, территорию возле Балаклеи и вокруг арсенала уже разделили на участки, продолжается сбор боеприпасов, разбросанных во время взрывов.

"Они будут собраны и ликвидированы на полигоне, который сооружают тут неподалеку. Сооружают углубление и окружение, для того чтобы никто из гражданских не смог туда попасть. И через день-два будет ликвидация боеприпасов", — сказал Волошин.

Ранее сообщалось, что пиротехники завершили разминирование жилых кварталов Балаклеи Харьковской области и прилегающих сел.