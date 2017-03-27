В Балаклее обнаружено 900 взрывоопасных предметов – спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Балаклею Харьковской области едет полиция. Сотрудники будут должным образом фиксировать все повреждения в городе, чтобы его жители получили компенсацию от государства в полном объеме. Так говорят в МВД.

По словам главы полиции в Харьковской области Анатолия Дмитриева, в Балаклею направили группу оперативников и следователей полиции для помощи в расследовании причин взрыва в военном арсенале.

Какой вред причинен городу, вернулись ли уже жители в свои дома, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы корреспондент из Харькова Юрий Ларин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скільки будинків пошкоджено внаслідок вибухів у Балаклії та прилеглих селах?

— Офіційна інформація від віце-прем’єра Геннадія Зубка така: пошкоджені 243 будівлі в Балаклії, це 117 багатоквартирних будинків і 87 приватних будинків, із них 5 приватних будинків повністю знищено. Крім того, пошкоджені 12 об’єктів соціальної сфери, це школа, дитсадок, можливо, якісь соціальні заклади обслуговування, і 22 інфраструктурних об’єкти і об’єкти промисловості. На цей час піротехніки вже розмінували 5 із 9 секторів Балаклії, і 7 із 9 сіл. Ця робота має завершитись, за прогнозами ДСНС, яка проводить розмінування цивільної території, сьогодні до кінця дня. На цей час вилучено під 900 вибухонебезпечних предметів на території довкола арсеналу, на жаль, вибухи продовжуються, там до кінця дня також обіцяли повністю ліквідувати два осередки тління на території арсеналу, які ще сьогодні залишалися. Інтенсивність вибухів вкрай невелика – це кілька вибухів на годину. Розліт, запевняють в Мінобороні, жодним чином уже не загрожує людям.

Тобто можна повертатися в свої помешкання?

— Можна буде повертатися після того, як повністю завершиться очищення території Балаклії і прилеглих сіл, нагадаю, що трошки ще є неочищених місць, після цього тільки можна буде повернутися.



В неділю до кінця дня обіцяли все розмінувати?

— До кінця світлового дня, тому що в темряві розмінування не проводиться. ДСНС в умовах обмеженої видимості не працює з такими небезпечними об’єктами, як вибухівка.

Влада вже заявила, коли буде відшкодовувати збитки людям? Якісь суми вже називаються чи поки що ще рахують?

— Суми ще не називаються. Сьогодні зранку були сформовані 20 бригад, почалося комісійне обстеження пошкоджених об’єктів, тобто представники держвлади побачили, що цих об’єктів 243, тепер на кожен із них треба зайти, описати і зрозуміти, що зруйновано. До цих бригад входять депутати місцевих рад, представники райадміністрації, обладміністрації, ДСНС і правоохоронних органів. Зараз ця робота тільки триває. Конкретні суми поки що не озвучуються.

Є така інформація, що поліція прибула для того, щоб оцінити масштаби збитків…

— Я трохи відкоригую це твердження. Поліція прибула для того, щоби зафіксувати пошкодження і виявити можливі речові докази, тому це не встановлення масштабів руйнування, поліція тільки фіксує. Мають бути люди, які просто опишуть це в протоколах, ось в чому функція слідчих і оперативників, які були направлені в Балаклію. Розслідуватиме справу, наскільки я розумію, буде військова прокуратура, при цьому СБУ порушила справу за статтею теракт, і військова служба правопорядку також порушувала кримінальну справу, але зрештою ці справи будуть передані, наскільки я розумію, до військової прокуратури.

Якщо теракт, значить мають бути винуватці? Що кажуть чи поки мовчать із цього приводу?

— Не завжди кінцевий результат розслідування відповідає статті, за якою порушено кримінальне провадження. В ході слідства можливі, як показує практика, перекваліфікації подій. Тобто це була початкова кваліфікація, яка була надана події ще 23 березня, зараз поки що триває первинний збір матеріалів, як ви розумієте, по суті слідчі, мабуть, тільки почали роботу в безпосередній близькості до цих об’єктів, де відбулася ця трагедія.

Скільки коштів приблизно знадобиться, щоби відновити у Балаклії всю інфраструктуру? І скільки у часі це триватиме?

— Оцінювати я не можу. З приводу тривалості цих робіт, я можу повторити слова голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної, яка сказала, що на первинні відновлювальні роботи, тобто встановлення скла в багатоповерхівки і в приватні будинки, вставлення дверей, в тому числі, мабуть, міжкімнатних – на це піде до чотирьох днів. Більш серйозне відновлення – це, наприклад, відновлення покрівель, пошкоджених розльотами вибухонебезпечних предметів, на це піде до семи днів. Я зауважу, що в Балаклії переважна більшість багатоповерхівок – це дво-, три- та чотириповерхові будинки, вони в районі самого арсеналу, і там дахи не як в панельних будинках, там дахи вкриті шифером. На ці роботи, на відновлення дахів, як говорила Світлична, піде до семи днів. Капітальний ремонт будівель, а ви почули, що це достатньо велика кількість цих пошкоджених будинків, і скільки часу на цей капітальний ремонт поки що не говориться.

Що зараз у Балаклії відбувається із електрикою і газом?

— Газ, як і раніше, не дали в Балаклію, так само, як і навколишні села, тому що продовжується поквартирний обхід з метою закриття всіх приладів газових. Цю роботу планують закінчити до 30 березня. Щодо світла – навколишні сіла вже зі світлом. Ті, які важче відновити, зокрема, Яковенкове – туди йде пошкоджена лінія електропередач, яка в безпосередній близькості до паркана цього арсеналу, в Яковенковому ДСНС запустило два генератори. Тобто там, за відомостями ДСНС, зараз теж є світло. І до кінця сьогоднішнього дня, до кінця світлового дня має бути відновлене електропостачання в решті Балаклії, тобто це прилеглі будинки до самого арсеналу, ті будинки, які по суті ще існують, там і буде відновлено електропостачання.

Що відбуватиметься після відновлення електропостачання і завершення розмінування?

— Надалі продовжиться відновлення будівель, тих, які можна відновити. Почнеться серйозний ремонт, на цей час уже задіяні 64 аварійно-ремонтні бригади, вони зараз працюють, по суті вони будуть розширювати діяльність, фронт робіт – 243 будинки, це за один день не завершиться.

Ранее глава Змиевского районного совета Татьяна Тимофеева сообщила в эфире "ГС", что паники среди жителей Балаклеи нет, но многие люди, выехав из города на авто, останавливаются на трассе и не понимают, что им дальше делать.

Политический эксперт Сергей Быков в эфире "ГС" заявил, что катастрофа, произошедшая на складах боеприпасов в Харьковской области, не приведет к отставке главы МВД Арсена Авакова.