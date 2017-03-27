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    Ликвидация последствий взрывов и разрушений в Балаклее

    (обновлено: )135
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    racurs.ua
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    racurs.ua
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    racurs.ua
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    racurs.ua
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    racurs.ua
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    racurs.ua
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    racurs.ua
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    racurs.ua
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    racurs.ua
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    racurs.ua
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    racurs.ua
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    racurs.ua

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    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее

    Решение  выделении средств принято на сессии Балаклейского райсовета в воскресенье, 26 марта, сообщается на сайте районной администрации.

    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    ГСЧС Украины
    Балаклея. Одиночные взрывы и работа сотрудников ГСЧС

    По словам главы Балаклейской РГА Степана Масельского, наибольшей проблемой после взрывов является поврежденное жилье. Как сообщалось, по данным на вечер 26 марта, боеприпасы на складе в Балаклее детонировали с периодичностью один взрыв в два часа.

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

    Читайте также: "Да, Минобороны умеет списывать недостачи": соцсети о взрывах в Балаклее

    В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

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