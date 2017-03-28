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    Около 1,5 тыс взрывоопасных предметов изъяты в Балаклее - ГСЧС

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    Балаклея: жизнь после взрывов
    mediaport.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Пожары на территории Балаклеи утром 28 марта не зафиксированы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    "По состоянию на 7:00 28 марта пожары на территории г. Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксированы. Территория г. Балаклея и близлежащих населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищена от взрывоопасных предметов. Восстановлено энергоснабжение г. Балаклея и прилегающих населенных пунктов (электроснабжение с. Яковенкове осуществляется по временной схеме с помощью 2 электростанций ГСЧС). На 50% возобновлено газоснабжение г. Балаклея. Из временных эвакуационных пунктов в г. Балаклея перемещены все эвакуированные жители", — говорится в сообщении.

    При этом отмечается, что население города и близлежащих населенных пунктов было проконсультировано относительно правил поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, в том числе спасатели раздали 6 тыс памяток по действиям населения в случае обнаружения ВНП.

    "К Штабу по ЧС поступило 408 заявок по выявлению боеприпасов, в частности 27 марта – 45 заявок (поступивших от населения, которое вернулось в город и обнаружило предметы, внешне похожие на ВНЖ в местах, которые были недоступны пиротехникам во время подворового обследования). Всего с начала работ изъято 1 тыс 466 взрывоопасных предметов, в частности 27 марта – 374 ВНЖ", — добавляется в сообщении.

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