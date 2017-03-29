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    Кабмин выделил 120 млн грн на ликвидацию последствий ЧС в Балаклее

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    Первый вице-премьер Украины, глава Минэкономики Степан Кубив предложил два проекта решений по ликвидации последствий на складе боеприпасов в Балаклее.
    Балаклея: жизнь после взрывов
    mediaport.ua

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Кабмин Украины на заседании в среду принял решение о выделении почти 121 миллиона гривен на ликвидацию последствий на складе боеприпасов в Харьковской области.

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    "Два проекта решений. Первое — выделить Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям из резервного фонда 20,6 миллиона гривен на меры, связанные с очищением от взрывоопасных предметов территории Балаклеи и прилегающих населенных пунктов. Второе – о выделении 100 миллионов гривен Харьковской областной государственной администрации на восстановительные работы в пострадавших населенных пунктах", — сообщил первый вице-премьер Украины, глава Минэкономики Степан Кубив.

    После его выступления оба проекта решений были приняты.

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще трое получили ранения. В минувшую пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен.

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